В шахте «Беларуськалия» рабочий получил смертельные травмы

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В шахте «Беларуськалия» вечером 4 ноября погиб рабочий, сообщает в телеграмм-канале официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Фото: Константин Харламов.

«Сегодня вечером при выполнении работ по обслуживанию одной из установок в шахте «Беларуськалия» получил травмы, не совместимые с жизнью, один из рабочих», — рассказала Гончарова.

По ее словам, в настоящее время следователь спустился в шахту для проведения осмотра места происшествия.
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Тэги: Беларуськалий гибель шахтера Город: Солигорск

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