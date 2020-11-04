Учреждена народная премия имени Нины Багинской

Учреждена Народная премия за личное мужество имени Нины Багинской . С инициативой об учреждении премии выступила группа граждан, разработано положение о премии и создан попечительский совет.

Премия будет присуждаться ежемесячно. Лауреатов будут выбирать из числа кандидатов, предложенных гражданами. Средства на премию собираются через краудфандинг .

«Имя Нины Багинской, как и сотни тысяч других героических имен из Беларуси, которые до недавнего времени были известны узкому кругу людей, сейчас восхищают весь мир своим мужеством, стойкостью и отвагой в борьбе за демократические ценности. Безусловно, что все имена этих людей заслуживают признания и благодарности», — отмечают инициаторы премии.

По их мнению, «Нина Багинская стала не просто символом протестов, она стала символом мужества и победы над вечным страхом, в котором наш народ жил многие десятилетия. Когда люди сбрасывают с себя оковы страха они раскрываются в новом качестве не только среди своих близких , но и для всего общества, их поступками начинают восхищаться, им подражают».

«Сегодня любой человек, имеющий мужество показать публично свои убеждения — Герой, который борется с несправедливостью и беззаконием, и заслуживает того, чтобы о нем говорили», — отмечают инициаторы премии.