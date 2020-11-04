В Минске дьякон выразил публичный протест против вручения нунцием Йозичем верительных грамот Лукашенко

Дьякон минского кафедрального костела Пресвятой Девы Марии Юрий Решетко 3 ноября выразил публичный протест против состоявшегося в тот день вручения апостольским нунцием архиепископом Анте Йозичем верительных грамот Александру Лукашенко.

Решетко опубликовал на своей странице в « Фейсбуке « фотографию, где он стоит перед входом в кафедральный костел с плакатом, на котором написано Contradicitur! (с латыни — «Возражаю!»),

«Сегодня, 3 ноября 2020 года, апостольский нунций в Беларуси архиепископ Анте Йозич вручил верительные грамоты А.Лукашенко, — написал Решетко над снимком. — Каждый имеет право реагировать на это событие в соответствии со своей совестью. Моя реакция как дьякона католического костела следующая — Contradicitur! Считаю это мероприятие ошибочным и вредным для костела в Беларуси и не готов его принять».

Пресс-секретарь Конференции католических епископов Беларуси ксендз Юрий Санько в комментарии БелаПАН отметил, что выражением своей позиции дьякон Решетко не нарушил никаких костельных правил, взыскание его не ожидает. «А за что его наказывать? Это его желание. Молодой еще, конечно, не все понимает, но, слава богу, что смелый», — сказал он.

Ранее вручение нунцием Йозичем верительных грамот Лукашенко прокомментировал на своей странице в « Фейсбуке « генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий. Он отметил, что получает много вопросов в связи с этим дипломатическим шагом.

«Если кратко, то все делается в соответствии с протоколом дипломатии. У Беларуси и Ватикана есть дипломатические отношения. Как и каждый посол страны, нунций вручает грамоты тому, кто осуществляет реальную власть в стране. Такие церемонии происходят несколько раз в год, по мере необходимости. С момента вручения грамоты посол как бы официально выполняет функцию представителя своей страны (в нашем случае папы римского) в данной стране», — пояснил католический иерарх.

На церемонии вручения верительных грамот рядом зарубежных послов 3 ноября Лукашенко заявил, что Беларусь заинтересована в «дальнейшем углублении взаимодействия» со Святым престолом. »Особые отношения связывают Беларусь и Ватикан. На международной арене мы вместе последовательно продвигаем такие важные инициативы, как борьба с торговлей людьми, противодействие насилию в отношении детей, защита традиционных семейных ценностей», — сказал он. Лукашенко также заявил, что власти рассчитывают на »консолидирующую и конструктивную роль католической церкви в белорусском обществе».

2 ноября он затронул тему отношений государства с католическим костелом в Беларуси на встрече с главой Белорусского экзархата Русской православной церкви. Лукашенко, в частности, выступил против служения в стране иностранных католических священников, заявил, что визит папы римского в Беларусь возможен только с согласия православной церкви, а также обвинил главу белорусского католического епископата митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича в том, что он якобы «ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать нашу страну» .

Отношения властей и католического костела в Беларуси серьезно осложнились после президентских выборов 9 августа. Главе католического епископата, митрополиту Минско-Могилевскому архиепископу Тадеушу Кондрусевичу, который активно призывал власть пойти на диалог с обществом и прекратить насилие, не дали вернуться в страну из зарубежной поездки, признав его паспорт недействительным. После этого костел стал гораздо смелее и более открыто осуждать насилие со стороны силовиков в отношении протестующих и в целом различные проявления репрессий со стороны государства.