В Минске дьякон выразил публичный протест против вручения нунцием Йозичем верительных грамот Лукашенко
Дьякон минского кафедрального костела Пресвятой Девы Марии Юрий Решетко 3 ноября выразил публичный протест против состоявшегося в тот день вручения апостольским нунцием архиепископом Анте Йозичем верительных грамот Александру Лукашенко.
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«Сегодня, 3 ноября 2020 года, апостольский нунций в Беларуси архиепископ Анте Йозич вручил верительные грамоты А.Лукашенко, — написал Решетко над снимком. — Каждый имеет право реагировать на это событие в соответствии со своей совестью. Моя реакция как дьякона католического костела следующая — Contradicitur! Считаю это мероприятие ошибочным и вредным для костела в Беларуси и не готов его принять».
Пресс-секретарь Конференции католических епископов Беларуси ксендз Юрий Санько в комментарии
Ранее вручение нунцием Йозичем верительных грамот Лукашенко прокомментировал на своей странице в «
«Если кратко, то все делается в соответствии с протоколом дипломатии. У Беларуси и Ватикана есть дипломатические отношения. Как и каждый посол страны, нунций вручает грамоты тому, кто осуществляет реальную власть в стране. Такие церемонии происходят несколько раз в год, по мере необходимости. С момента вручения грамоты посол как бы официально выполняет функцию представителя своей страны (в нашем случае папы римского) в данной стране», — пояснил католический иерарх.
На церемонии вручения верительных грамот рядом зарубежных послов 3 ноября Лукашенко заявил, что Беларусь заинтересована в «дальнейшем углублении взаимодействия» со Святым престолом. »Особые отношения связывают Беларусь и Ватикан. На международной арене мы вместе последовательно продвигаем такие важные инициативы, как борьба с торговлей людьми, противодействие насилию в отношении детей, защита традиционных семейных ценностей», — сказал он. Лукашенко также заявил, что власти рассчитывают на »консолидирующую и конструктивную роль католической церкви в белорусском обществе».
2 ноября он затронул тему отношений государства с католическим костелом в Беларуси на встрече с главой Белорусского экзархата Русской православной церкви. Лукашенко, в частности, выступил против служения в стране иностранных католических священников, заявил, что визит папы римского в Беларусь возможен только с согласия православной церкви, а также обвинил главу белорусского католического епископата митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша
Отношения властей и католического костела в Беларуси серьезно осложнились после президентских выборов 9 августа. Главе католического епископата, митрополиту Минско-Могилевскому архиепископу Тадеушу Кондрусевичу, который активно призывал власть пойти на диалог с обществом и прекратить насилие, не дали вернуться в страну из зарубежной поездки, признав его паспорт недействительным. После этого костел стал гораздо смелее и более открыто осуждать насилие со стороны силовиков в отношении протестующих и в целом различные проявления репрессий со стороны государства.