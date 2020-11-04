Пандемия нарушила исполнение бюджета Союзного государства

Пандемия негативно повлияла на исполнение бюджета Союзного государства Беларуси и России, почти половина проектов не профинансированы, говорится в аналитической записке к отчету об исполнении бюджета.

Отчет подготовлен Счетной палатой России совместно с Комитетом госконтроля Беларуси, передает БелаПАН .

«Расходы по почти половине (10 из 23) из предусмотренных в первом полугодии 2020 года мероприятий в отчетном периоде не финансировались, кассовые расходы по ним не осуществлялись… Такая ситуация в основном обусловлена ограничениями из-за распространения коронавирусной инфекции», — говорится в аналитической записке.

Доходы бюджета Союзного государства на 2020 год определены в размере 5 млрд 521,5 млн российских рублей, расходы — 5 млрд 377,1 млн рублей.

В связи с пандемией «из 15 разделов бюджетной классификации только по двум разделам расходы (в первом полугодии) исполнены в полном или почти полном объеме», сообщается в аналитической записке.

Бюджет Союзного государства формируется за счет вкладов Беларуси и России в пропорции 35% и 65% соответственно.

В 2020 году средства бюджета Союзного государства планировалось направить на фундаментальные исследования (25,3%); сотрудничество в области социальной политики, здравоохранения и физической культуры, сельского хозяйства и рыболовства, ликвидации чрезвычайных ситуаций, образования, культуры, охраны окружающей среды, международной деятельности, СМИ (32%); военно-техническое сотрудничество, правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности Союзного государства (29,3%); содержание аппарата Союзного государства (13,4%).

Бюджет Союзного государства формируется в соответствии с договором, который был заключен между Беларусью и Россией в декабре 1999 года и предполагал создание Союзного государства между двумя странами. Однако к настоящему времени многие ключевые пункты данного договора реализованы. В частности, договор предусматривал переход Беларуси и России на единую денежную единицу, но этого так и не произошло.