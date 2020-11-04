Два сотрудника Белгосфилармонии задержаны на рабочем месте

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Артист камерного хора Денис Иванов и виолончелист Александр Сердюков задержаны 4 ноября в Белгосфилармонии, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Их отвезли в Советское РУВД Минска. В чем их обвиняют, пока не сообщается.

Ранее задерживали двух хоровых дирижеров — Галину Казимировскую и Татьяну Галузу, передает БелаПАН.

Казимировская, жена певца Дмитрия Войтюшкевича, была задержана 29 октября. 2 ноября она была дважды оштрафована на 30 базовых величин (в сумме 1.620 рублей) за участие в несанкционированных акциях протеста, после чего ее освободили. До суда Казимировская находилась в изоляторе временного содержания в 1-м переулке Окрестина.

Галуза была задержана поздно вечером 3 ноября в агрогородке Лесной Боровлянского сельсовета.

Кроме того вечером 3 ноября в Минске после уличного концерта задержаны бас-гитарист соул-группы Dee Tree Филипп Петченко, гитарист фолк-группы Vuraj Иван Арцимович, музыкант фолк-группы Irdorath Андрей Алексеенко, а также литераторы Сергей Медведев и Александр Белик.

Сюжет: политический кризис в Беларуси
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Тэги: политический кризис в Беларуси политические репрессии Персона: Галина Казимировская Татьяна Галуза Денис Иванов Александр Сердюков Город: Минск

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