В Гродно мужчина в балаклаве и перчатках поджег милицию. СК объявил, что подозреваемый найден

3 ноября житель Гродно поджог опорный пункт отдела охраны правопорядка, сообщает СК . На видео с камеры внешнего наблюдения показан мужчина спортивного телосложения, в балаклаве и перчатках. Милиция в тот же день нашла подозреваемого.

По данным следствия , 3 ноября около 14 часов 45 минут в Гродно мужчина подошел к двери пункта охраны правопорядка и с использованием легковоспламеняющейся жидкости совершил поджог. Возгорание оперативно потушили, пострадавших нет.

Также изучены записи камеры видеонаблюдения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий (каких именно, не сообщается) удалось установить, что преступление совершил 41-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по статье «Особо злостное хулиганство».

Вчера опять же в Гродно милиция задержала местного жителя, который, по мнению следствия, разбил битой пять автомобилей, припаркованных у здания Октябрьского РОВД.