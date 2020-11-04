В Гродно мужчина в балаклаве и перчатках поджег милицию. СК объявил, что подозреваемый найден

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3 ноября житель Гродно поджог опорный пункт отдела охраны правопорядка, сообщает СК. На видео с камеры внешнего наблюдения показан мужчина спортивного телосложения, в балаклаве и перчатках. Милиция в тот же день нашла подозреваемого.

 

По данным следствия, 3 ноября около 14 часов 45 минут в Гродно мужчина подошел к двери пункта охраны правопорядка и с использованием легковоспламеняющейся жидкости совершил поджог. Возгорание оперативно потушили, пострадавших нет.

Также изучены записи камеры видеонаблюдения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий (каких именно, не сообщается) удалось установить, что преступление совершил 41-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по статье «Особо злостное хулиганство».

Вчера опять же в Гродно милиция задержала местного жителя, который, по мнению следствия, разбил битой пять автомобилей, припаркованных у здания Октябрьского РОВД.
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Тэги: агрессия в отношении милиции хулиганство пропаганда в Беларуси Город: Гродно

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