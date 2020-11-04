В Гродно мужчина в балаклаве и перчатках поджег милицию. СК объявил, что подозреваемый найден
3 ноября житель Гродно поджог опорный пункт отдела охраны правопорядка, сообщает
По данным
Также изучены записи камеры видеонаблюдения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий (каких именно, не сообщается) удалось установить, что преступление совершил 41-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по статье «Особо злостное хулиганство».
Вчера опять же в Гродно милиция задержала местного жителя, который, по мнению следствия, разбил битой пять автомобилей, припаркованных у здания Октябрьского РОВД.