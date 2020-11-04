КС против: Всемирный банк дает миллионы долларов режиму, который репрессирует студентов и преподавателей

Координационный совет по урегулированию политического кризиса в Беларуси обеспокоен возможностью реализации образовательного проекта Всемирного банка в условиях беспрецедентных репрессий против студентов и преподавателей. Об этом говорится в открытом письме членов КС постоянному представителю Всемирного банка в Беларуси Алексу Кремеру.

Письмо направили члены президиума КС Павел Латушко и Ольга Ковалькова, а также представитель экономической группы Алексей Алехнович и представитель группы по образованию Андрей Егоров, передает БелаПАН.

Они напоминают, что 23 июня 2020 года власти Беларуси и Всемирный банк подписали соглашение о реализации проекта по модернизации белорусского высшего образования с общим объемом финансирования в 109 млн долларов. 20 октября Александр Лукашенко подписал указ, предусматривающий реализацию соглашения о займе для реализации данного проекта.

«Координационный совет и Белорусская национальная платформа Форума гражданского общества Восточного партнерства выражают свою обеспокоенность возможностью реализации данного проекта в условиях беспрецедентных репрессий против студентов и преподавателей белорусских университетов со стороны властей. За два последних месяца сотни студентов и преподавателей вузов подвергаются насилию, арестам, штрафам и различным формам запугивания за участие в мирных протестах. Не менее 126 студентов были отчислены администрациями вузов за выражение их гражданской позиции», — говорится в письме.

«Зная о принципиальной открытости Всемирного банка к диалогу и взаимодействию с гражданским обществом, мы предлагаем в ближайшие дни вступить в диалог с Координационным советом и Белорусской национальной платформой ФГО ВП относительно порядка и механизмов реализации проекта по модернизации высшего образования», — отмечают авторы письма.

Как сообщалось, в соответствии с соглашением Всемирный банк предоставит Беларуси этот заем в 2020—2025 годах. Более 90% средств будет направлено на модернизацию материально-технической базы учреждений высшего образования и их оснащение современным оборудованием, остальная часть — на совершенствование процессов и технологий обучения и преподавания, формирование системы обеспечения качества высшего образования и управление проектом.

Мероприятия будут реализованы в 18 вузах, в том числе в 10 региональных, подчиненных министерствам образования, транспорта и коммуникаций, сельского хозяйства и продовольствия, здравоохранения.

В рамках проекта будет создано Национальное агентство по обеспечению качества образования (на всех уровнях образования).

С 1992 года, когда Беларусь стала членом Всемирного банка, стране были выделены кредитные ресурсы на 1,9 млрд долларов США. Действующий инвестиционный портфель Всемирного банка в Беларуси включает девять проектов на 942,71 млн долларов США.