Почти 3,8 тысячи белорусов обратились за последние месяцы с запросом по поводу вида на жительство в Литве

По данным Департамента миграции Литовской Республики, с 8 августа до 27 октября поступило 3.778 заявок от граждан Беларуси в связи с выдачей или изменением временного вида на жительство в Литве: 1.826 заявок — на выдачу, 1.952 — на изменение, передает новостной портал Delfi .

Агентство Investuok Lietuvoje («Инвестируй в Литве») сообщает, что сейчас переговоры проводятся с представителями 100 белорусских компаний. «Часть из них еще только анализирует ситуацию и возможности, часть находится на этапе принятия решения или согласовывает технические нюансы. Несколько компаний пока решило остаться в Беларуси и следить за ситуацией», — сказала представитель агентства Рута Нямуните.

По ее словам, это комплексные проекты релокации, поскольку охватывают не только процесс учреждения компании, но и переселения работников и их семей. «По нашим данным, в Литву планируют перевести от 500 до 2.500 работников (и это не считая членов семей). Полностью осуществленным проектом мы считаем трудоустройство высококвалифицированных белорусов в учрежденной в Литве компании, поэтому этот проект может занять несколько месяцев, особенно если речь идет о компаниях с несколькими десятками работников», — заметила специалист.

Белорусы, которые переезжают в Литву, не только из сферы IT. Востребованы водители большегрузных машин, часто трудоустраиваются бетонщики, электрики, сварщики.