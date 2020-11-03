Лукашенко передал под «умный город» более тысячи гектаров столичных земель сельхозназначения

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Александр Лукашенко передал под «многофункциональную жилую застройку» более тысячи гектаров столичных земель сельхозназначения. Соответствующий указ № 399 от 30 октября опубликован 3 ноября на Национальном правовом интернет-портале.

Общая площадь выводимых из сельхозобращения земель составляет 1.040 га, передает БелаПАН.

Документом вносятся изменения в Генеральный план Минска. 

Согласно прилагаемому плану, выделенные под застройку три участка находятся с восточной и западной стороны от Долгиновского тракта и примыкают к Цнянскому водохранилищу и Зацени. Еще один участок расположен к западу от Зацени между МКАД и лесопарком и примыкает к водохранилищу Дрозды.

1 октября Лукашенко встретился в Минске с председателем совета директоров компании Emaar Properties Мухаммедом Али аль-Аббаром и в том числе обсудил вопросы строительства в белорусской столице «умного города».

«Мы понимаем, что сейчас в мире времена непростые. Вызов человечеству брошен по многим направлениям. За инвестора в связи с этим идет очень острая борьба. И, конечно, ваша работа в Беларуси, те инвестиции, которые вы планируете осуществить, нам очень кстати сегодня», — цитировала Лукашенко его пресс-служба.

По словам Лукашенко, объемы работ будут очень большие. Он заявил, что помнит обещание Мухаммеда Али аль-Аббара построить в Беларуси «самые красивые здания и сооружения, которые будут визитной карточкой ОАЭ в центре Европы».

«Поэтому я готов обсудить все вопросы, которые в связи с этим возникли, и если есть какие-то проблемные вопросы, готовы их сразу же решить», — пообещал Лукашенко.

2 октября премьер-министр Беларуси Роман Головченко и Мухаммед аль-Аббар заложили памятную капсулу на месте строительства Национального выставочного центра, с которого начнется возведение «умного города». Глава правительства отметил, что этот проект долгосрочный с учетом всех фаз его реализации. Сейчас отрабатывается план детальной планировки и стадий его освоения. Говоря о Национальном выставочном центре, инвестор рассказал, что в нем будут проводиться не только выставки, но и конференции, различные культурные мероприятия. Для строительства будут применены самые передовые технологии.

Компания Emaar Properties — один из крупнейших в мире девелоперов и инвесторов в области строительства. Владеет более чем 60 дочерними компаниями и присутствует на рынках более 35 стран на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Азии, Европе и Северной Америке.
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Тэги: элитное жилье Персона: Мухаммед Али аль-Аббар Роман Головченко

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