Апостольский нунций и послы еще шести государств вручили Лукашенко верительные грамоты

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, верительные грамоты ему вручили апостольский нунций Анте Йозич, посол Венесуэлы Франклин Рамирес Араке, посол Ирана Саид Яри, посол КНДР Зу Зен Бон, посол Сирии Мохаммад аль-Умрани, посол Турции Мустафа Озджан, посол Японии Хироки Токунага, передает БелаПАН .

Лукашенко отметил, что главы дипломатических миссий приехали в Беларусь в год 75-летия победы во Второй мировой войне. Он напомнил, что после завершения войны был создан важнейший инструмент для равноправного взаимодействия — Организация Объединенных Наций.

«За высокий статус государства-основателя ООН Беларусь заплатила неимоверную цену, — сказал Лукашенко. — На фронтах Великой Отечественной войны, в боях с карателями, в концлагерях и гетто погиб каждый третий белорус. Сохраняя память о неисчислимых потерях в той войне и понимая, чем сегодня грозит большой военный конфликт, наша страна последовательно выступает за возобновление широкого диалога о мире и международной безопасности».

Лукашенко отметил, что начало дипломатической миссии новых послов в Беларуси пришлось на «очень сложный и ответственный период». «Вызов человечеству бросают вторая волна пандемии, ухудшение мировой экономической конъюнктуры, обострение международных конфликтов, появление новых угроз в информационном пространстве, — сказал он. — Именно поэтому сейчас время диктует необходимость перейти от пустой риторики и громких политических деклараций к реальным делам. Нам очень важно трезво оценить ситуацию и сохранить все достижения международного сотрудничества».