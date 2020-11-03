Новые помощники Лукашенко Вакульчик и Барсуков уволены в запас по возрасту

/ Политика
Просмотров: 6618

Освобожденные от своих должностей Валерий Вакульчик и Александр Барсуков уволены со службы в запас по возрасту, говорится в опубликованных на Национальном правовом интернет-портале указах.

Александр Барсуков и Валерий Вакульчик

29 октября 56-летний Вакульчик был снят с поста государственного секретаря Совета безопасности и назначен помощником Лукашенко — инспектором по Брестской области. 55-летний Барсуков лишился должности заместителя министра внутренних дел — начальника милиции общественной безопасности и стал помощником Лукашенко — инспектором по Минску.

Вакульчик откомандирован из госсекретариата Совбеза в КГБ и уволен с военной службы «с правом ношения военной формы одежды и знаков различия», Барсуков уволен со службы в органах внутренних дел «с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия».

Обоим присвоен первый класс государственного служащего.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: помощники президента силовики Персона: Александр Барсуков Валерий Вакульчик

Другие материалы на эту тему:

Полностью ли контролирует Лукашенко ситуацию в силовых ведомствах?

Полностью ли контролирует Лукашенко ситуацию в силовых ведомствах?

Автухович выдвинул еще один ультиматум — на этот раз силовикам

Автухович выдвинул еще один ультиматум — на этот раз силовикам

Жителя Лиды лишили гражданства и высылают «за отказ "стучать" силовикам»

Жителя Лиды лишили гражданства и высылают «за отказ "стучать" силовикам»

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Хватит ли сил у силовиков?

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Хватит ли сил у силовиков?