Новые помощники Лукашенко Вакульчик и Барсуков уволены в запас по возрасту

Освобожденные от своих должностей Валерий Вакульчик и Александр Барсуков уволены со службы в запас по возрасту, говорится в опубликованных на Национальном правовом интернет-портале указах.

Александр Барсуков и Валерий Вакульчик

29 октября 56-летний Вакульчик был снят с поста государственного секретаря Совета безопасности и назначен помощником Лукашенко — инспектором по Брестской области. 55-летний Барсуков лишился должности заместителя министра внутренних дел — начальника милиции общественной безопасности и стал помощником Лукашенко — инспектором по Минску.

Вакульчик откомандирован из госсекретариата Совбеза в КГБ и уволен с военной службы «с правом ношения военной формы одежды и знаков различия», Барсуков уволен со службы в органах внутренних дел «с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия».

Обоим присвоен первый класс государственного служащего.