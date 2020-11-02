Постпред Беларуси при ООН: в стране созданы благоприятные условия для реализации всех прав и свобод человека

В Беларуси созданы «необходимые благоприятные условия для осуществления всех прав и свобод человека на основе норм международного права и верховенства закона», заявил постоянный представитель Беларуси при ООН в Женеве Юрий Амбразевич 2 ноября в Совете ООН по правам человека в ходе 36-й сессии Универсального периодического обзора (УПО).

Юрий Амбразевич. Фото: представительство Беларуси при ООН в Женеве.

Он представил национальный доклад, подготовленный в рамках прохождения Беларусью третьего цикла УПО. Второй цикл обзора страна прошла в 2015 году.

«Как в любом современном государстве, система общественно-политических взаимоотношений или набор предоставляемых государством социально-экономических благ не может удовлетворять абсолютно всех граждан, — сказал Амбразевич. — Это естественно и нормально. Беларусь признает, что есть вопросы, над которыми нужно работать и по которым работа будет продолжена в будущем».

При этом, подчеркнул докладчик, Беларусь убеждена, что только через взаимоуважительный диалог без внешнего давления, шантажа и условий можно достичь реального прогресса, в том числе на основе передового международного опыта. «В этом контексте Беларусь подтверждает свою готовность обсуждать в конструктивном ключе реализацию своих международных обязательств в области прав человека», — сказал он.

После выступления Амбразевича и представления доклада начался так называемый интерактивный диалог, в ходе которого представители делегаций других стран высказали свои рекомендации по ситуации в Беларуси или задали интересующие их вопросы. С комментариями по видеосвязи также выступили представители белорусских госорганов.

Всего выступили представители около 90 делегаций. Большинство из них заявили об ухудшении ситуации с правами человека в Беларуси после президентских выборов. Выражена серьезная обеспокоенность в связи с сообщениями о пытках и жестоком обращении с задержанными участниками мирных протестов.

Участники диалога призвали белорусские власти немедленно освободить политических заключенных (сейчас в Беларуси таковыми признано более 100 человек. — БелаПАН.) и всех задержанных во время мирных акций протеста, провести беспристрастное независимое расследование по всем сообщениям о фактах пыток и жестокого обращения с задержанными и привлечь виновных к ответственности.

Белорусское правительство также призвали обеспечить безопасную работу для СМИ и журналистов, без угрозы для последних быть задержанными в ходе освещения уличных акций.

Многие делегации рекомендовали Беларуси ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага на пути к ее полной отмене.

Как было сообщено в конце заседания, все прозвучавшие рекомендации будут опубликованы 4 ноября и приняты на сессии 6 ноября.

Универсальный периодический обзор — это механизм Совета ООН по правам человека, в рамках которого проводятся регулярные обзоры выполнения 193 государствами — членами ООН обязательств и обязанностей в области прав человека. Каждая страна проходит УПО раз в четыре года. УПО дает возможность каждому государству заявить о предпринятых действиях в целях улучшения ситуации в области прав человека, а также выполнения своих обязательств в этой сфере. Благодаря УПО происходит обмен примерами наилучшей практики в области прав человека по всему миру. Ныне не существует других аналогичных универсальных механизмов, говорится на сайте Совета по правам человека.