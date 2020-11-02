Задержан глава штаба Сергея Черечня на президентских выборах, в квартире обыск

Задержан руководитель избирательного штаба Сергея Черечня на президентских выборах Николай Лысенков.

Николай Лысенков. Фото belaruspartisan.by

«Следственный комитет проводит обыск в квартире. Из Столбцов забирают в Минск (на допрос)», — сообщил Черечень на своей странице в «Фейсбуке».

Как сообщает БелаПАН , на ироничное замечание одного из пользователей «Не переживайте, это всего лишь диалог» политик ответил: «А мы и не верим в розовых слонов».

7 августа, за два дня до выборов, Лысенков был арестован на 10 суток за то, что, будучи организатором предвыборного мероприятия в Столбцах, ненадолго отлучился, что и стало поводом для обвинения его в нарушении законодательства о массовых мероприятиях (ст. 23.34 КоАП).