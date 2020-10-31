С начала года курс доллара к белорусскому рублю вырос на 25,27 процента

На 25,27% (с 2,1036 до 2,6352) увеличился официальный курс доллара к белорусскому рублю в январе—октябре 2020 года. Это второй показатель на территории бывшего СССР, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ котировок центробанков на 31 декабря 2019 года и 31 октября 2020-го.

По итогам января курс американской валюты увеличился на 1,62% (седьмое место), января—февраля — на 6,44% (второе), первого квартала — на 23,71% (второе), января—апреля — на 15,81% (второе), января—мая — на 14,57% (первое), полугодия — на 14,13% (первое), января—июля — на 15,93% (третье), января—августа — на 26,60% (первое), января—сентября — на 25,51% (второе).

На первом месте по итогам десяти месяцев — Россия с ростом курса доллара на 28,15% (с 61,9057 до 79,3323 рубля). В первой пятерке также Украина — 20,06% (с 23,6862 до 28,4383 гривны), Кыргызстан — 17,45% (с 69,6439 до 81,8 сома) и Казахстан — 13,50% (с 381,18 до 432,64 тенге).

Далее следуют: Грузия — 12,73% (с 2,8677 до 3,2327 лари), Узбекистан — 8,96% (с 9.507,56 до 10.359,88 сума), Таджикистан — 6,74% (с 9,6872 до 10,3398 сомони) и Армения — 2,90% (с 479,70 до 493,60 драма). В Азербайджане и Туркменистане официальный курс доллара не изменился (1,7 и 3,5 маната соответственно). Американская валюта подешевела в Молдове — на 1,00% (с 17,2093 до 17,0377 лея), Латвии, Литве и Эстонии — на 3,98% (с 0,8902 до 0,8548 евро).

За октябрь доллар в Беларуси подешевел на 0,19% — третье место после Грузии (1,68%) и России (0,44%). В остальных странах курс либо не изменился (Азербайджан, Туркменистан), либо вырос: в Кыргызстане — на 2,76%, Армении — на 1,06%, Казахстане — на 0,73%, Украине — на 0,49%, Молдове — на 0,48%, Узбекистане — на 0,37%, Таджикистане — на 0,10%, Латвии, Литве и Эстонии — на 0,08%.

В самопровозглашенном Приднестровье, которое имеет собственную финансовую систему, курс в январе—октябре не изменился (16,1 рубля).

За десять месяцев 2019 года официальный курс доллара в Беларуси снизился на 4,88% (третье место на территории бывшего СССР), по итогам года — на 2,60% (также третье). В 2018 году Беларусь заняла третье место по росту официального курса доллара к национальной валюте (на 9,48%), в 2017-м — четвертое (на 0,73%), в 2016-м — шестое (на 5,47%), в 2015-м и 2014-м — третье (соответственно на 56,70 и 24,61%), в 2013-м — второе (на 10,97%), в 2012-м — четвертое (на 2,63%), в 2011-м — первое (на 178,33%), в 2010-м — седьмое (на 4,79%), в 2009-м — первое (на 30,14%), в 2008-м — девятое (на 2,33%).