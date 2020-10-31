Пашинян обратился к Путину с просьбой об обеспечении безопасности Армении

/ Мир
Просмотров: 2163

Глава армянского правительства Никол Пашинян обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой начать консультации для определения формы поддержки по обеспечению безопасности Армении, заявил МИД Армении.

Фото пресс-службы Кремля

В частности, как сообщает МИД Армении, в письме представлена версия официального Еревана по «турецко-азербайджанской военной агрессии против Нагорного Карабаха».

Кроме этого, пишет Би-би-си, «подчеркнуто обстоятельство вовлечения иностранных террористов из Ближнего Востока в боевых действиях против Нагорного Карабаха».

В этой связи Пашинян просит Путина «начать безотлагательные консультации по определению видов и размеров содействия, которое Россия может предоставить Армении для обеспечения безопасности».

До сих пор Ереван не призывал на помощь Москву, хотя Россия и Армения являются членами Организации Договора о коллективной безопасности.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Россия-Армения конфликт в Нагорном Карабахе Персона: Никол Пашинян Владимир Путин

Другие материалы на эту тему:

Армения будет конкурировать с Беларусью за российские дотации

Армения будет конкурировать с Беларусью за российские дотации