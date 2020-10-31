Пашинян обратился к Путину с просьбой об обеспечении безопасности Армении

Глава армянского правительства Никол Пашинян обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой начать консультации для определения формы поддержки по обеспечению безопасности Армении, заявил МИД Армении.

Фото пресс-службы Кремля

В частности, как сообщает МИД Армении, в письме представлена версия официального Еревана по «турецко-азербайджанской военной агрессии против Нагорного Карабаха».

Кроме этого, пишет Би-би-си , «подчеркнуто обстоятельство вовлечения иностранных террористов из Ближнего Востока в боевых действиях против Нагорного Карабаха».

В этой связи Пашинян просит Путина «начать безотлагательные консультации по определению видов и размеров содействия, которое Россия может предоставить Армении для обеспечения безопасности».

До сих пор Ереван не призывал на помощь Москву, хотя Россия и Армения являются членами Организации Договора о коллективной безопасности.