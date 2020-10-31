Политический кризис в Беларуси: МИД Украины увидел след российских спецслужб

/ Политика
Просмотров: 897

Украинская сторона категорически опровергает «инсинуации заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова, что якобы с территории Украины «управляли дестабилизацией ситуации в Беларуси». Об этом заявил заместитель главы украинского внешнеполитического ведомства Василий Боднар.

«Украина никогда не вмешивалась и не намерена вмешиваться во внутренние дела Беларуси, в отличие от России и ее спецслужб», — подчеркнул Боднар на своей странице в «Фейсбуке» (заявление перепостил посол Украины в Минске Игорь Кизим).

По мнению высокопоставленного представителя МИД, «значительная мера ответственности за нынешнюю ситуацию в Беларуси лежит именно на России, которая коварно стремится лишить белорусский народ независимости и суверенитета, захватить его приобретения и активы».

«Россия боится демократической Украины, боится демократизации Беларуси, а поэтому постоянно предпринимает попытки дискредитации и манипуляций», — считает Боднар.

Однако, по его мнению, усилия России посеять раздор между украинским и белорусским народами заведомо обречены на поражение, как и бесплодные попытки переложить на Украину ответственность за собственную подрывную деятельность.

30 октября в интервью международному информационному агентству «Россия сегодня» Олег Сыромолотов заявил, что «дестабилизацией ситуации в Белоруссии управляли в том числе с территории Украины».

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Россия Беларусь-Украина акции протеста спецслужбы РФ Персона: Василий Боднар Олег Сыромолотов

Другие материалы на эту тему:

Чекистский привет от Путина. Кремлю тоже все несподручнее иметь дело с Лукашенко

Чекистский привет от Путина. Кремлю тоже все несподручнее иметь дело с Лукашенко

«Россия поддержала Лукашенко по инерции. Мы хотим это изменить»

«Россия поддержала Лукашенко по инерции. Мы хотим это изменить»

Готов ли Кремль взять на себя ответственность за всё, что произойдет в Беларуси?

Готов ли Кремль взять на себя ответственность за всё, что произойдет в Беларуси?

Избитый и отсидевший 14 суток медик Андрей Вербицкий получил еще 12 суток

Избитый и отсидевший 14 суток медик Андрей Вербицкий получил еще 12 суток