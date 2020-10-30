«Законных оснований содержать Бабарико под стражей нет». Политику снова продлили срок заточения

Защита экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико обжаловала очередное продление срока его содержания под стражей (до 18 декабря).

Как сообщил БелаПАН адвокат Дмитрий Лаевский, дата судебного заседания по жалобе пока не известна.

Защитник считает, что законных оснований содержать Бабарико под стражей нет. «Их не было ни в июне, ни теперь. Обращаю внимание, что просто копирование статьи кодекса в постановление следователя вовсе не делает такое постановление законным, — сказал Лаевский. — Никаких конкретных обстоятельств, которыми бы объяснялась необходимость применения к нашему подзащитному вообще какой-либо меры пресечения, указано в постановлениях не было и не сообщено в судах. Хотя закон обязывает такие конкретные обстоятельства назвать. Никаких доказательств, которые бы подтверждали основания для заключения под стражу, не названо и ни разу не представлено в суд. Хотя закон обязывает доказать, что обвиняемый может скрыться или помешать расследованию».

По словам адвоката, постановления следователя не являются доказательствами. «Доказательства — это показания, экспертизы, вещдоки и прочие источники сведений о фактах, а ничего подобного по вопросу меры пресечения мы в данном деле не наблюдаем», — заявил Лаевский.

При продлении срока содержания под стражей орган уголовного преследования обязан обосновать невозможность или недостаточность применения иных мер пресечения, подчеркнул он. «Ели бы даже основания для меры пресечения имелись, то тогда почему именно заключение под стражу, а не, например, домашний арест или личное поручительство?» — сказал он.

Недостаточно убедительными и не соответствующими требованиям закона защита Бабарико считает и предъявленные обвинения.

«Напомню, что сторона защиты категорически отвергает все обвинения. А то, что орган следствия за более чем четыре месяца не сформулировал конкретное инкриминируемое деяние, тоже говорит о неприемлемости заключения под стражу. Если при этом вспомнить, что ранее правозащитным сообществом и международными организациями обращалось внимание на связь уголовного преследования Виктора Бабарико с реализацией им политических прав, то вопросов возникает еще больше. Да и, собственно, весь процесс расследования с июня сопровождается обстоятельствами, которые не соотносятся с моими представлениями о законности в уголовном процессе», — констатировал адвокат.

Поэтому защита в очередной раз обращает внимание, что задержание и заключение Бабарико под стражу является незаконным и необоснованным, а с точки зрения Международного пакта о гражданских и политических правах — произвольным. В связи с этим защита просит суд «поступить в соответствии с принципом верховенства права и отменить заключение под стражу».

Лаевский назвал условия содержания Бабарико «очень непростой обстановкой». «Но он держится мужественно и, несмотря ни на что, настроен бороться, потому что нет таких обстоятельств, за которые ему бы стоило чувствовать вину, убежден в правильности своих решений, ощущает поддержку людей и испытывает чувство национальной гордости за белорусов», — заявил адвокат.