Работникам «БелАЗа», уволенным за забастовку, предложили написать заявления о восстановлении на работе

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«БелАЗ» после протестов в одном из цехов работает в обычном режиме, сообщила БелаПАН сотрудница предприятия.

«Все это случилось днем. Как решило руководство предприятия, рабочие, которых официально уволили за забастовку, могут написать заявление о восстановлении на работе. Этот вопрос будет решаться в понедельник», — сообщила она.

По словам председателя Свободного профсоюза металлистов Александра Бухвостова, рабочие запросили у профсоюза юридической помощи. «В 12 часов они постояли на проходной и потом вернулись на рабочие места», — сказал профсоюзный лидер.

30 октября рабочие одного из цехов предприятия отказались работать в связи с увольнением трех своих сотрудников, участвовавших в забастовке.

 

 

Фото @motolkohelp
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Тэги: БелАЗ всеобщая забастовка увольнения Персона: Александр Бухвостов

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