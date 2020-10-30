На «Гродно Азот» привезут штрейкбрехеров из Гомеля и Могилева
Бастующих работников «Гродно Азот» заменят представители других предприятий концерна «Белнефтехим».
Как сообщил лидер стачкома «Гродно Азота» Юрий Рововой, штрейкбрехеры должны приехать 2 ноября — это работники Гомельского химического завода и завода «Могилевхимволокно».
26 октября сотрудники «Гродно Азота» присоединились к стачке. Рано утром на проходной завода собралось около 150 человек, как минимум 32 были жестко задержаны. Затем вышел приказ об увольнении 12 работников завода, присоединившихся к стачке.
Одного из бастующих — Александра Жука — утром 27 октября забрали в КГБ «на беседу», а позже осудили на 30 суток ареста за участие в двух митингах.
Значимые цеха предприятия с непрерывным производством — «Аммиак-3» и «Карбамид-4» — не перенимают смены. Или же их перенимают не те люди, которые должны были делать это по плану: за пультом работают начальники, работники других подразделений, стажеры. К стачке присоединился цех АКиКАС. Бастующие работники ждут указаний начать остановку основополагающих цехов предприятия, напоминает