На «Гродно Азот» привезут штрейкбрехеров из Гомеля и Могилева

/ Общество
Просмотров: 5308

Бастующих работников «Гродно Азот» заменят представители других предприятий концерна «Белнефтехим».

Как сообщил лидер стачкома «Гродно Азота» Юрий Рововой, штрейкбрехеры должны приехать 2 ноября — это работники Гомельского химического завода и завода «Могилевхимволокно».

26 октября сотрудники «Гродно Азота» присоединились к стачке. Рано утром на проходной завода собралось около 150 человек, как минимум 32 были жестко задержаны. Затем вышел приказ об увольнении 12 работников завода, присоединившихся к стачке.

Одного из бастующих — Александра Жука — утром 27 октября забрали в КГБ «на беседу», а позже осудили на 30 суток ареста за участие в двух митингах.

Значимые цеха предприятия с непрерывным производством — «Аммиак-3» и «Карбамид-4» — не перенимают смены. Или же их перенимают не те люди, которые должны были делать это по плану: за пультом работают начальники, работники других подразделений, стажеры. К стачке присоединился цех АКиКАС. Бастующие работники ждут указаний начать остановку основополагающих цехов предприятия, напоминает БелаПАН.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Гродно Азот штрейкбрехеры Персона: Юрий Рововой Город: Гродно

Другие материалы на эту тему:

«Их не будет — цеха станут». С «Гродно Азот» готовы уволиться десятки работников

«Их не будет — цеха станут». С «Гродно Азот» готовы уволиться десятки работников

«Гродно Азот» выходит из четырехдневки. «Чтобы рабочие не бегали по пикетам»

«Гродно Азот» выходит из четырехдневки. «Чтобы рабочие не бегали по пикетам»

Беларусь теряет рынок азотных удобрений. Но хочет строить еще один комбинат

Беларусь теряет рынок азотных удобрений. Но хочет строить еще один комбинат

Суд по делу о пожаре на «Гродно Азоте». Рабочим не сказали об опасности

Суд по делу о пожаре на «Гродно Азоте». Рабочим не сказали об опасности