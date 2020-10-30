За сутки в Беларуси зарегистрировано 970 новых случаев COVID-19

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Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 97.499 (+970 за последние сутки), скончалось 977 человек (+4), сообщает Министерство здравоохранения.

Фото Depositphotos

Количество выявленных случаев несколько снизилось — накануне был зафиксирован абсолютный рекорд суточного прироста заболеваемости в Беларуси с начала пандемии коронавируса (+984 случая).

Минздрав отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 85.382 пациента (650 за последние сутки).

Проведено 2.470.207 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 26.045.

Министерство здравоохранения с весны не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также тяжелых больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Уже полгода Минздрав не проводит пресс-мероприятий на эту тему.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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