Правозащитники: на белорусско-украинской границе задержан бывший политзаключенный Игорь Олиневич

В ночь на 29 октября при пересечении белорусской границы со стороны Украины пограничники задержали бывшего политического заключенного и активиста анархистского движения Игоря Олиневича.

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Как сообщает правозащитный сайт spring96.org , родителям Олиневича о задержании сына сообщили сотрудники пограничного перехода в Ельском районе. По словам матери задержанного, Валентины Олиневич, сначала им говорили, «что Игоря отправили в Калинковичи, однако в местном отделении милиции не хотели говорить, где он удерживается». Только вечером 29 октября родителям стало известно, что его будто бы удерживают в Мозыре.

«Родители Игоря о причинах задержания практически ничего не знают, кроме того, что Следственным комитетом по Гомельской области, вероятно, возбуждено уголовное дело, в рамках которого он был задержан», — сообщают правозащитники.

Долгое время Олиневич жил за рубежом и в Беларусь практически не приезжал.

28 ноября 2010 года Игорь Олиневич был задержан в Москве неизвестными и доставлен в Беларусь, где удерживался в следственном изоляторе КГБ.

27 мая 2011 года суд Заводского района Минска приговорил Олиневича в числе других активистов анархистского движения к восьми годам лишения свободы в колонии усиленного режима по статьям «Злостное хулиганство» и «Умышленное уничтожение либо повреждение имущества» Уголовного кодекса. Позже он был помилован по решению президента.

Процесс по делу пятерых белорусских анархистов получил широкий общественный резонанс. Молодых людей обвинили в совершении ряда нападений на здания и поджогов, в частности в проведении несанкционированной антивоенной акции возле здания Минобороны в 2009 году, забрасывании бутылками с зажигательной смесью территории посольства России в Минске и здания центра изоляции правонарушителей на Окрестина в 2010 году. Им также вменялся ряд нападений на другие здания: забрасывание фаерами столичного казино «Шангри-Ла» и здания Федерации профсоюзов Беларуси, попытки поджога отделений «Беларусбанка» и «Банка Москва-Минск», отделения милиции в Солигорске.

В декабре 2013 года Олиневич удостоился первой премии имени Франтишка Алехновича за книгу «Еду в Магадан». Премия учреждена белорусской службой «Радыё Свабода» и Белорусским ПЕН-центром і присуждается за лучшее произведение, написанное в заключении.

В 2016 году Олиневич стал лауреатом премии за защиту прав человека имени Виктора Ивашкевича в номинации «За личное мужество».