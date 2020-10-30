Беларусь ожидают фронтальные разделы

В пятницу, 30 октября, погоду на территории Беларуси будут определять фронтальные разделы.

По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. В большинстве районов пройдут дожди. Местами сохранится туман.

Ветер южный с переходом на западный умеренный. Погода в регионах: