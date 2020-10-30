Беларусь ожидают фронтальные разделы

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В пятницу, 30 октября, погоду на территории Беларуси будут определять фронтальные разделы.

По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. В большинстве районов пройдут дожди. Местами сохранится туман.

Ветер южный с переходом на западный умеренный. Погода в регионах:

  • Брест +8..+10°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Витебск +9..+11°C (вероятность осадков 60-70%);
  • Гомель +10..+12°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Гродно +8..+10°C (вероятность осадков 80-90%);
  • Могилев +10..+12°C (вероятность осадков 60-70%);
  • Минск +8..+10°C (вероятность осадков 80-90%).
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Тэги: погода

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