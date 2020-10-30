Беларусь ожидают фронтальные разделы
В пятницу, 30 октября, погоду на территории Беларуси будут определять фронтальные разделы.
По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. В большинстве районов пройдут дожди. Местами сохранится туман.
Ветер южный с переходом на западный умеренный. Погода в регионах:
- Брест +8..+10°C (вероятность осадков 5-10%);
- Витебск +9..+11°C (вероятность осадков 60-70%);
- Гомель +10..+12°C (вероятность осадков 5-10%);
- Гродно +8..+10°C (вероятность осадков 80-90%);
- Могилев +10..+12°C (вероятность осадков 60-70%);
- Минск +8..+10°C (вероятность осадков 80-90%).