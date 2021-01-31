Под петицией в поддержку бело-красно-белого флага подписались уже более 52 тысяч человек
За сутки после того, как текст петиции был размещен на сайте
Документ был создан 29 января Координационным советом (КС) после того, как Генеральная прокуратура Беларуси приняла к рассмотрению коллективное обращение о признании бело-красно-белого флага экстремистским.
«В Генеральную прокуратуру поступило коллективное обращение, под которым подписались более сотни граждан с просьбой о признании бело-красно-белого флага экстремистским. С учетом ранее проведенной Генеральной прокуратурой работы по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму в настоящее время мы готовим пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и иной символики», — сообщила официальный представитель Генпрокуратуры Беларуси Анжелика Курчак в эфире телеканала «Беларусь 1».
Как отмечают авторы петиции против признания БЧБ-флага экстремистским, «этим летом белорусы самостоятельно выбрали свои цвета и свой флаг, при этом не ущемляли сторонников сочетания красного с зеленым». «Запрещать миллионам людей использовать бело-красно-белую символику по просьбе ста человек — несправедливо!» — считают создатели петиции.
«В Кодексе Беларуси «О культуре» (п. 2. ст. 69) содержание геральдических объектов относится к нематериальным культурным ценностям. Бело-красно-белый флаг, который был государственным флагом Беларуси с 1991 по 1995 год, является примером нематериальной культурной ценности», — говорится в петиции.
Подписанты документа считают, что «запрет на использование бело-красно-белой символики не обоснован ничем, кроме политического давления на граждан, несогласных с действиями действующих властей. Граждане должны иметь возможность обращаться в государственные органы, требовать признания определенных компаний, лиц, цветов экстремистскими. Но мы точно знаем, что запрет бело-красно-белой символики — это не желание народа, а прихоть 100 человек».
Авторы петиции настаивают на «прекращении преследования белорусов за использование символики, которая представляет собой нематериальную культурную ценность и признании бело-красно-белого флага историко-культурным наследием».
Александр Лукашенко ранее заявлял, что в ближайшее время белорусский парламент рассмотрит законопроект о недопустимости героизации нацизма. При этом во время визита на «Гомсельмаш» 20 ноября 2020 года он назвал бело-красно-белый флаг фашистским.
«Я же не хожу под фашистскими БЧБ-флагами. И открыто говорю, что это фашистская символика. И кто внес этот вопрос на референдум — ваш покорный слуга, когда у нас были БЧБ-флаги, которые националисты продавили, — сказал Лукашенко. — Я категорически возражал. Но избрали, я стал президентом и мгновенно внес вам на референдум: решите, вот — одна символика, вот — вторая. Подавляющее большинство поддержало нынешнюю государственную символику. Какие ко мне вопросы?»
Свое отношение к намерениям властей
«Лукашенко нужно понять, что запрет символики ничего не изменит в головах людей. Беларусы больше не считают его президентом. Всё, на что его хватает – имитация народной поддержки и борьба с символами свободы. В сущности, режим боится сочетания двух цветов. Но, запрещая национальную символику и присваивая себе лично государственную, он только популяризирует бело-красно-белый флаг среди народа. Ведь он становится символом справедливости, чести и единства. Настоящего единства – а не того, которое пытаются продемонстрировать с помощью ВНС».
Бело-красно-белый флаг появился около ста лет назад. Он стал символом белорусского национального движения начала ХХ века, а в 2020 году — одним из главных символов борьбы за свободу и массовых протестов против действующего режима.