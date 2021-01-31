Центр Москвы практически полностью перекрыт полицией, начались задержания
В день несогласованной протестной акции 31 января центр российской столицы перекрыт ограждениями, закрыты семь станций метро, которые поезда проезжают без остановки. Кроме того, власти не исключили и возможного ситуативного закрытия других станций.
Как передает
Полиция проверяет документы у прохожих на Чистых прудах, журналистов в спецжилетах не трогают. Сотрудники спецслужб провели первые задержания — несколько мужчин были препровождены к автозакам.
Напомним, прокуратура и МВД предупредили о недопустимости участия в несогласованной акции и призывов к ней. За данные нарушения законом предусмотрена ответственность.