Центр Москвы практически полностью перекрыт полицией, начались задержания

В день несогласованной протестной акции 31 января центр российской столицы перекрыт ограждениями, закрыты семь станций метро, которые поезда проезжают без остановки. Кроме того, власти не исключили и возможного ситуативного закрытия других станций.

Как передает Росбалт , в центральной части города введены существенные ограничения для пешеходов. В частности, полностью пуста и перекрыта Лубянка, на тротуарах на Мясницкой улице, Лубянском проезде выставлены металлические ограждения, переход с Мясницкой на Лубянку и Старую площадь также перекрыт, как и улица Маросейка. Частично ограничен проход по Рождественскому бульвару, почти полностью закрыта Трубная площадь. На улицах много спецтехники. Около некоторых станций метро выставлено полицейское оцепление.

Полиция проверяет документы у прохожих на Чистых прудах, журналистов в спецжилетах не трогают. Сотрудники спецслужб провели первые задержания — несколько мужчин были препровождены к автозакам.

Напомним, прокуратура и МВД предупредили о недопустимости участия в несогласованной акции и призывов к ней. За данные нарушения законом предусмотрена ответственность.