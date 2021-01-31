Центр Москвы практически полностью перекрыт полицией, начались задержания

/ Мир
Просмотров: 136

В день несогласованной протестной акции 31 января центр российской столицы перекрыт ограждениями, закрыты семь станций метро, которые поезда проезжают без остановки. Кроме того, власти не исключили и возможного ситуативного закрытия других станций.

 

 

Как передает Росбалт, в центральной части города введены существенные ограничения для пешеходов. В частности, полностью пуста и перекрыта Лубянка, на тротуарах на Мясницкой улице, Лубянском проезде выставлены металлические ограждения, переход с Мясницкой на Лубянку и Старую площадь также перекрыт, как и улица Маросейка. Частично ограничен проход по Рождественскому бульвару, почти полностью закрыта Трубная площадь. На улицах много спецтехники. Около некоторых станций метро выставлено полицейское оцепление.

Полиция проверяет документы у прохожих на Чистых прудах, журналистов в спецжилетах не трогают. Сотрудники спецслужб провели первые задержания — несколько мужчин были препровождены к автозакам.

Напомним, прокуратура и МВД предупредили о недопустимости участия в несогласованной акции и призывов к ней. За данные нарушения законом предусмотрена ответственность.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: акция в поддержку Навального задержания Город: Москва

Другие материалы на эту тему:

150 дней протеста: люди выходят, несмотря на репрессии

150 дней протеста: люди выходят, несмотря на репрессии

Президент Литвы на Генассамблее ООН жестко прошелся по Лукашенко

Президент Литвы на Генассамблее ООН жестко прошелся по Лукашенко

«Катастрофическая ситуация с правами человека в Беларуси продолжает ухудшаться»

«Катастрофическая ситуация с правами человека в Беларуси продолжает ухудшаться»

ЕС: в Беларуси все более открыто пренебрегают верховенством закона

ЕС: в Беларуси все более открыто пренебрегают верховенством закона