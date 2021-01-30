В Минске задержан администратор телеграм-чатов «Жудро-суседзi» и «Тарасово»

Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали 31-летнего администратора телеграм-чатов Фрунзенского района Минска («Жудро-суседзi») и Минского района («Тарасово»).

Фото: МВД РБ.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на телеграм-канал пресс-службы МВД, в ходе обыска по месту жительства мужчины изъята компьютерная техника, протестная символика (флаги, наклейки, плакаты), шесть баллонов для нанесения граффити, а также более 4 тыс. агитационных листовок.

Задержанный доставлен во Фрунзенское РУВД Минска, в его отношении составлен административный протокол за нарушение законодательства о массовых мероприятиях, также вынесено официальное предупреждение в соответствии с законом «О противодействии экстремизму».

«Известно, что молодой человек организовывал районные марши, за собственные деньги приобретал протестную символику и перепродавал ее гражданам, лично наносил изображения «змагарского» толка на объекты городской инфраструктуры. Он дал показания по фактам собственного вклада в финансирование и обеспечение иной материальной помощи «марширующим», о других наиболее активных участниках акций и соответствующих телеграм-каналах, инициаторах дворовых хождений», — говорится в сообщении.

«Свою «революционную» деятельность тщательно документировал, сохраняя в телефоне все переписки и фото-, видеосъемки с собственным изображением. В настоящее время проводится сбор и документирование всех фактов противоправной деятельности молодого человека», — дополнили в пресс-службе МВД.