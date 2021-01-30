Как это возможно: в течение недели ежедневные потери от COVID-19 в Беларуси — 10 человек

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1.852 случая COVID-19, скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией, выписано из больниц 2.100 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, количество новых случаев COVID-19 незначительно снизилось — 29 января их было 1.867.

Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 246.570, умерли 1.708 пациентов с коронавирусом. Выздоровели 233.499 человек.

За минувшие сутки выполнено 18.266 тестов на коронавирус (всего — 4.453.387).

Тем временем в Беларуси с 19 января идет вакцинация медработников от коронавируса российской вакциной «Спутник V». По данным Минздрава, эту процедуру прошли уже около 10 тыс. специалистов по всей стране — более 51% от тех медработников, кто изъявил желание привиться в первую очередь.

После врачей, медсестер стационаров и поликлиник, специалистов станций скорой помощи, вакцинировать начнут работников учреждений образования, соцработников и других лиц. На днях в Беларусь пришла ещё одна партия вакцины в количестве 20 тыс. доз.

Массовую же вакцинацию населения Минздрав намерен начать чуть позже. Сейчас специалисты собирают информацию о тех, кто хотел бы пройти ее бесплатно.