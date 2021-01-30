Глава Витебского горисполкома Вадим Зарянкин ушел в отставку — оба его сына задерживались за участие в массовых акциях
Председатель Витебского горисполкома Вадим Зарянкин ушел в отставку «в связи с переходом на другую работу». Кто будет его преемником, пока не известно.
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Зарянкину — 57 лет, он родился в деревне Бель Дубровенского района, окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию.
У Вадима Зарянкина — два сына: Вадимир и Филипп. И оба были задержаны после выборов.
Вадимира признали виновным в правонарушении по статье 23.34 КоАП и дали 10 суток административного ареста.
В сентябре суд наказал и младшего сына — Филиппа, административным арестом за участие в марше против инаугурации Лукашенко. Парень утверждал, что в акции не участвовал, а шел домой с работы.