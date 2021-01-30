Начался сбор подписей под петицией против признания бело-красно-белого флага экстремистским

Координационный совет по урегулированию политического кризиса в Беларуси создал петицию против признания бело-красно-белой символики экстремистской. Обращение размещено на сайте Petitions.by .

Петиция стала ответом на обращение более сотни граждан в Генеральную прокуратуру с просьбой запретить бело-красно-белую символику. Представитель Генпрокуратуры 29 января сообщила, что на этом основании ведомство готовит документы для объявления флага и другой символики в бело-красных цветах экстремистской.

«Мы считаем, что запрет на использование бело-красно-белой символики не обоснован ничем, кроме политического давления на граждан, не согласных с действиями действующих властей. Граждане должны иметь возможность обращаться в государственные органы, требовать признания определенных компаний, лиц, цветов экстремистскими. Но мы точно знаем, что запрет бело-красно-белой символики — это не желание народа, а прихоть 100 человек», — говорится в петиции.

В ней также отмечается, что в кодексе РБ «О культуре» (п. 2. ст. 69) содержание геральдических объектов относится к нематериальным культурным ценностям. Бело-красно-белый флаг, который был государственным флагом Беларуси с 1991 по 1995 год, является примером нематериальной культурной ценности.

Петиция содержит требования о прекращении преследования белорусов за использование символики, которая представляет собой нематериальную культурную ценность, а также признания бело-красно-белого флага историко-культурным наследием.

Координационный совет призывает показать, «что нас намного больше 100 человек». «Подпишите петицию (https://petitions.by/petitions?s=4636) и помните, что запрет на использование цветов никак не изменит наше общее желание двигаться к новой Беларуси», — отмечают авторы обращения.

Петицию планируется направить в Министерство культуры и Генеральную прокуратуру.

По состоянию на утро 30 января за несколько часов после размещения под обращением подписалось более 8 тысяч человек.

Бело-красно-белый флаг появился около ста лет назад. Он стал символом белорусского национального движения начала ХХ века, а в 2020 году — одним из главных символов борьбы за свободу и массовых протестов.