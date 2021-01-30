Гродненские медики извлекли из желудка 4-летней девочки кольцо с бриллиантом
В Гродненской областной детской клинической больнице из желудка ребенка достали кольцо с бриллиантом.
Четырехлетняя девочка с родителями уже приезжала на консультацию в клинику по поводу проглоченного предмета. Тогда рентген органов брюшной полости показал, что кольцо находится в желудке.
Как рассказал порталу
Как вспомнил Дмитрий Кривецкий, ранее из желудочно-кишечного тракта детей ему приходилось доставать серебряные крестики, обручальные кольца, но вот драгоценность с бриллиантом – впервые.