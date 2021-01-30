Правозащитница и волонтер центра «Весна» Татьяна Ласица признана политзаключенной

Белорусские правозащитные организации выступили с совместным заявлением, в котором признали политзаключенной правозащитницу, волонтера центра «Весна» Татьяну Ласицу.

Татьяна Ласица.

Она является подозреваемой по уголовному делу по ч. 1 и ч. 2 ст. 342 УК (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). В отношении Ласицы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до предъявления обвинения, и она направлена в СИЗО Гомеля.

Как отмечается в заявлении, это не первый случай задержаний правозащитников гомельского областного отделения ПЦ «Весна» («Гомельской Весны»).

Так, 5 января в общественно-политическом центре «Полесская, 52», где находится в том числе и офис «Гомельской весны», прошел обыск, который длился более 9,5 часов. Все это время в офисе находился правозащитник Леонид Судаленко. После обыска его доставили в УБОП. Также обыск провели в его доме. 18 января Судаленко был задержан и заключен под стражу, а 28 января ему было предъявлено официальное обвинение по ч. 1 ч. 2 ст. 342 УК.

Поздно вечером этого же дня была задержана и помещена в ИВС волонтер Гомельского отделения «Весны» Мария Тарасенко, в ее доме также прошел обыск. Она была задержана в качестве подозреваемой по ч. 1 ст. 342 УК на трое суток и позже освобождена.

До сих пор в СИЗО находится координатор волонтерской службы ПЦ «Весна» Марфа Рабкова, волонтер «Весны» Андрей Чепюк, а другие правозащитники подвергались административному преследованию.

«Правозащитная деятельность является легитимной общественной деятельностью, и преследование за осуществление такой деятельности является абсолютно неприемлемым, грубейшим нарушением прав человека со стороны представителей официальных властей», — подчеркивают правозащитные организации.

Исходя из этого, они считают преследование Татьяны Ласицы со стороны властей политически мотивированным, направленным на прекращение ее публичной и ненасильственной деятельности, направленной на защиту прав человека и основных свобод, а ее саму политической заключенной.

Заявление подписали восемь правозащитных организаций: правозащитный центр «Весна»; РОО «Правовая инициатива»; Белорусский документационный центр; центр правовой трансформации Lawtrend; «Инициатива FORB»; консультационный центр «Хьюман Константа»; Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова; РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет».

По состоянию на 30 января в Беларуси признаны политическими заключенными 220 человек.