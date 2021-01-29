Обнимайтесь – это полезно: ученые объяснили, что происходит с телом в объятиях

Во времена социального дистанцирования и отказа от контактов тоска по физической близости и «обнимашкам» только возрастает. Исследователи выяснили, что происходит с человеческим телом после 20 секунд в объятиях.

Фото: goodfon.ru.

Как пишет УНИАН со ссылкой на Die Welt такие контакты заставляют людей чувствовать доверие, симпатию, безопасность и спокойствие. Ученые допускают, что объятия могут даже в определенной степени помочь организму защищаться от болезней.

После них тело выделяет сигнальные вещества, которые называют «гормонами счастья». Окситоцин, например, обладает успокаивающим действием, помогает сократить стресс и укрепить межчеловеческие связи. Согласно исследованию Американского психосоматического сообщества, повышенный уровень окситоцина можно обнаружить у пар после 20 секунд объятий. Однако этой зимой на фоне коронавируса рассчитывать на объятия особо не приходится.

Вдобавок, как замечает Die Welt, почти 17 миллионов человек лишь в Германии одиноки. Однако, это не значит, что они не могут улучшать состояние своего организма. Ведь не обязательно обниматься с человеком. Исследование Университета Шевде в Швеции выявило положительный эффект от объятий с собаками. Также шведские ученые выяснили, что если медленно и с наслаждением что-то есть, то выделение окситоцина тоже повышается.

Бременский невролог Себастьян фон Берг вообще советует не стесняться обниматься даже с деревьями.

«Это прозвучит смешно. Но как только вы это сделаете, то заметите приятное ощущение», - сказал он.

Существуют ли идеальные объятия между людьми? Нет! Потому что у каждого есть собственное ощущение желанной близости с другими. Однако, ученые считают, что некоторые факторы все же могут дать подсказки. Например, исследователи из Университета Тохо в Японии проследили за сердцебиением младенцев во время объятий с родителями. Оказалось, что объятия со «средним давлением» лучше всего успокаивают как ребенка, так и родителей. Однако, японские ученые не советуют обниматься так дольше 20 секунд, иначе малыш станет беспокойным.