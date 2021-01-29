В прошлом году белорусы забрали из банков депозиты почти на 2 млрд долларов

Во втором полугодии 2020 года банковский сектор Беларуси столкнулся со значимым оттоком денежных средств, что негативно повлияло на ресурсную базу банков.

Как сообщает БелаПАН , об этом заявил первый заместитель председателя Национального банка Сергей Калечиц, выступая на расширенном заседании правления. По словам Калечица, доклад которого 29 января опубликовал Нацбанк, основное влияние на снижение ресурсной базы оказал отток депозитов населения. Они в целом за год уменьшились в национальной валюте почти на 800 млн рублей, а в иностранной — почти на 2 млрд долларов США.

В этих условиях, продолжил Калечиц, банки были вынуждены поднимать процентные ставки по депозитам физических лиц, чему способствовало ранее принятое решение Нацбанка не устанавливать расчетные величины стандартного риска по данному сегменту рынка.

В декабре 2020 года средние процентные ставки по новым срочным банковским депозитам физических и юридических лиц в белорусских рублях составили 13,2% годовых, увеличившись относительно декабря 2019 года почти вдвое.

При этом соответствующего повышения процентных ставок по новым кредитам не произошло. В декабре средняя процентная ставка по новым кредитам, предоставленным в национальной валюте, составила 10,9% годовых, что лишь на 0,5 процентного пункта выше уровня декабря 2019 года.

"Фактически таким образом банками была оказана дополнительная поддержка реальному сектору экономики за счет ограничения своей доходности. Чистая процентная маржа банков по итогам 2020 года снизилась с 4,0 до 3,6%, что является минимальным значением за период с 2008 года", — отметил первый заместитель главы Нацбанка.

Калечиц констатировал, что в 2020 году часть ресурсной базы, утраченная вследствие оттока денежных средств населения, была временно замещена ресурсами, привлеченными банками от Министерства финансов и Национального банка.

"Одновременно банки задействовали инструменты по заимствованию финансовых ресурсов на внутреннем и внешнем рынках. В результате удалось увеличить объем привлеченных валютных средств субъектов хозяйствования как резидентов, так и нерезидентов в общем объеме на 1 млрд долларов США. Принятые меры позволили сохранить финансовую поддержку реального сектора экономики", — сообщил Калечиц.

По его словам, в 2021 году регулятор будет выстраивать процентную политику, прежде всего "с учетом необходимости поддержания разумного компромисса между интересами кредитополучателей и вкладчиками".

Одновременно повышенное внимание будет уделяться "вопросам восстановления сберегательных процессов как важнейшего элемента формирования устойчивой ресурсной базы для финансирования потребностей экономики", сказал первый заместитель главы Нацбанка.