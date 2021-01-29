Гражданин Литвы подозревается в Беларуси в хищении 154 тракторов «МТЗ»

Сотрудники ГУБОПиК МВД установили гражданина Литвы — руководителя одного из иностранных торговых домов ОАО «МТЗ», подозреваемого в хищении 154 тракторов, сообщила Генпрокуратура Беларуси в своем телеграм-канале.

По информации прокуратуры, в августе 2018 года руководитель заключил договор о поставке в адрес представляемого им торгового дома различных моделей тракторов, произведенных ОАО «МТЗ».

«Далее вместо доставки и выгрузки техники торговому дому он умышленно перенаправил ее на склад подконтрольной литовской фирмы. Полученную таким образом продукцию иностранный гражданин вскоре продал третьим лицам — с Минским тракторным заводом не рассчитался», — говорится в сообщении.

Генпрокуратура Беларуси в отношении указанного гражданина Литвы и иных лиц возбудила уголовное дело о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере по ч. 4 ст. 210 Уголовного кодекса. По этой части статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.