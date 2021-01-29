БКК поставит в этом году 800 тыс. тонн калийных удобрений в Индию

Белорусская калийная компания подписала контракт на поставку калийных удобрений в Индию.

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«Между Белорусской калийной компанией и долгосрочным стратегическим партнером в Индии — компанией IPL успешно завершены переговоры и подписан новый годовой контракт на поставку 800 тыс. тонн калийных удобрений на индийский рынок по цене 247 долларов США за тонну на условиях CFR», — сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу БКК.

«Понимая важность такого контракта как для индийского рынка, так и для мирового рынка калийных удобрений в целом, БКК и IPL смогли достичь договоренности, которая будет способствовать стабильности мирового калийного рынка с потенциалом дальнейшего укрепления цен. БКК выражает благодарность своим индийским партнерам и подчеркивает, что в основе заключенного соглашения лежит высокий уровень взаимного доверия и уважения, единое видение рынка и общее стремление к его гармоничному и устойчивому развитию», — подчеркивается в сообщении.

В мае минувшего года сообщалось, что БКК и IPL подписали контракт о поставке калийных удобрений в Индию до конца 2020 года по цене 230 долларов за тонну.

По последним данным статистики, Беларусь в январе—ноябре 2020 года экспортировала 6 млн 448 тыс. тонн калийных удобрений, что на 10,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года, в том числе в страны СНГ — 167,1 тыс. тонн (-8,8%), вне СНГ — 6 млн 280,9 тыс. тонн (+11,2%). Средняя цена составила 340 долларов за тонну (-24%), в том числе в страны СНГ — 424 доллара (-7,2%), вне СНГ — 337 долларов (-24,5%).

ОАО «Белорусская калийная компания» было основано в 2013 году, является эксклюзивным экспортером калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий» и на протяжении последних лет сохраняет лидерство в мировом экспорте калийных удобрений. За годы своей работы БКК осуществила поставки белорусского калия почти в 140 стран.