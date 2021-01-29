Тиму Белорусских задержали с гашишем. Возбуждено дело

В отношении популярного музыканта Тимы Белорусских возбуждено уголовное дело по «наркотической» статье 328 (часть 1) Уголовного кодекса. Автора «Незабудки» и «Мокрых кроссов» задержали с гашишем.

Как сообщает ATN_NEWS со ссылкой на Следственный комитет, Тима Белорусских был задержан ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске. При личном обыске у него был обнаружен гашиш массой 0,4 грамма.

Тима Белорусских остается на свободе — к нему применена мера пресечения в виде залога.

Некоторые телеграм-каналы сообщили, что на самом деле у Тимы Белорусских было обнаружено 2 кг гашиша.

Сам музыкант на своей странице в Instagram разместил видеообращение , в котором заявил, что вопреки слухам он не находится под домашним арестом.

«До последнего игнорировал ситуацию, но вижу, что нереально. Ребятки, заявляю вам открыто, в лоб: всё, что вы читаете, где-то видите — неправда. Я нахожусь дома, да, но я не под арестом. Всё как всегда. Ребятки, наркотики — это плохо, это надо понимать. Поэтому не знаю, чё вы там почитали, но… расходимся», — заявил Тима Белорусских.