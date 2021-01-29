Тиму Белорусских задержали с гашишем. Возбуждено дело
В отношении популярного музыканта Тимы Белорусских возбуждено уголовное дело по «наркотической» статье 328 (часть 1) Уголовного кодекса. Автора «Незабудки» и «Мокрых кроссов» задержали с гашишем.
Как сообщает
Тима Белорусских остается на свободе — к нему применена мера пресечения в виде залога.
Некоторые телеграм-каналы сообщили, что на самом деле у Тимы Белорусских было обнаружено 2 кг гашиша.
Сам музыкант на своей странице в Instagram разместил
«До последнего игнорировал ситуацию, но вижу, что нереально. Ребятки, заявляю вам открыто, в лоб: всё, что вы читаете, где-то видите — неправда. Я нахожусь дома, да, но я не под арестом. Всё как всегда. Ребятки, наркотики — это плохо, это надо понимать. Поэтому не знаю, чё вы там почитали, но… расходимся», — заявил Тима Белорусских.