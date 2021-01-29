Студента БГУИР Артема Винокурова приговорили к трем годам ограничения свободы

Суд Советского района Минска 29 января приговорил 21-летнего студента БГУИР Артема Винокурова к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Как сообщает БелаПАН , его признали виновным по ч. 1 ст. 342 УК (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с неповиновением представителям власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций), сообщает правозащитный сайт spring96.org .

Дело рассматривала судья Марина Федорова. Гособвинение поддерживал помощник прокурора Советского района Роман Чеботарев.

По данным МВД, 26 октября 2020 года Винокуров вместе с другими учащимися вошел в аудиторию, где проходило занятие, и начал призывать к забастовке. После того как декан факультета информационных технологий и управления Леонид Шилин сделал замечание студентам и попросил их выйти из аудитории, «в его адрес посыпались оскорбления и угрозы».

В последнем слове Артем Винокуров вину признал, извинился перед родителями, преподавателями, студентами.

«Вину признаю. Понимаю, что мои действия усложнили жизнь мне, моим родителям, заставили их волноваться, переживать. Приношу извинения родителям. Хочу принести извинения также преподавателям и студентам — если я помешал проведению занятий или их обидел. За три месяца под стражей я многое понял и осознал. Хотел бы вернуться в университет, продолжить учебу, ведь обучение там интересное, и преподаватели дают актуальные и полезные знания. Прошу дать шанс», — сказал Винокуров

Студент был задержан утром 27 октября. Белорусские правозащитники признали его политзаключенным.