В Беларуси третьи сутки подряд увеличивается количество новых случаев COVID-19
За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1867 случаев
Согласно официальной статистике, третьи сутки количество новых случаев COVID-19 увеличивается — 28 января их было 1718, днем ранее — 1651, 26 января — 847.
Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 заболевших.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 244 718, умерли 1698 пациентов с коронавирусом. Выздоровели 231 399 человек.
За минувшие сутки выполнено 19 922 теста на коронавирус (всего — 4 435 121).