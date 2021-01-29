В Беларуси третьи сутки подряд увеличивается количество новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1867 случаев COVID-19 , скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией, выписано из больниц 2200 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

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Согласно официальной статистике, третьи сутки количество новых случаев COVID-19 увеличивается — 28 января их было 1718, днем ранее — 1651, 26 января — 847.

Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 244 718, умерли 1698 пациентов с коронавирусом. Выздоровели 231 399 человек.

За минувшие сутки выполнено 19 922 теста на коронавирус (всего — 4 435 121).