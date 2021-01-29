«Хотели сжечь депутатов». Лукашенко прокомментировал свою скандальную инаугурацию

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Александр Лукашенко на встрече со студентами и преподавателями Белорусского государственного университета 29 января объяснил, почему его инаугурация 23 сентября 2020 года была проведена без предварительного объявления.

«[Ко] мне накануне приходит председатель Комитета [госбезопасности], на стол документы: хотят устроить провокацию с депутатами, — цитирует Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого». — Они знали, [что пройдет] инаугурация, на автобусах [приедут] депутаты. [Планировали] забросить коктейль Молотова в автобус, разбив окно. Никто б не говорил про инаугурацию. Все бы говорили, что там сожгли депутатов. А во что бы это вылилось?! И как мне надо было поступить? Я поступил, как сумел».

Инаугурация Лукашенко состоялась 23 сентября во Дворце Независимости и стала неожиданной для абсолютного большинства белорусских граждан.

Высокие представители ряда стран заявили о непризнании Лукашенко президентом Беларуси, несмотря на его инаугурацию. С такими заявлениями выступили представители Великобритании, Германии, Дании, Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Словакии, США, Украины, Чехии, Эстонии.

24 сентября на встрече с послом Китая Цуй Цимином Лукашенко заявил, что «никакой тайны» в проведении инаугурации не было. «Я не придаю ей какого-то великого значения», — цитировала Лукашенко его пресс-служба.

«Мы как чувствовали, что нас могут упрекнуть в какой-то конспирологии. Мы проехали по всему городу, люди это видели. Поэтому никакой тайны нет. И я не придаю инаугурации нынешнего президента (это не первая моя инаугурация) какого-то такого великого фантомного значения. Обычная рабочая ситуация. Но почему они это делают? Они это делают для того, чтобы подогреть протестное так называемое настроение. Чтобы больше вывалило на улицу людей — как обычно в субботу—воскресенье. Вот для чего им это надо. Мы это понимаем и к этому готовы», — сказал Лукашенко.

По его словам, кому надо было знать об этом, они знали. «Потому что и тренировки, и подготовка — это же определенное время занимает. А то, что мы умеем проводить мероприятия, так надо это отметить, что белорусы умеют проводить мероприятия. В следующий раз мы будем стараться наших соседей предупредить, я имею в виду поляков и литовцев, о каких-то крупных мероприятиях», — добавил он.

С 9 августа, дня президентских выборов, в Беларуси не прекращаются массовые протесты граждан, не признающих официальные итоги прошедшей избирательной кампании. По данным ЦИК, за Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей. Явка на выборах составила 84,28%.
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Тэги: инаугурация Персона: Александр Лукашенко

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