МВД назвало число силовиков, пострадавших после выборов

С 9 августа 2020 года в Беларуси «зарегистрировано 1.750 преступлений, связанных с массовыми беспорядками, угрозами, насилием и сопротивлениемителям», заявил замминистра внутренних дел — начальник криминальной милиции правоохран Геннадий Казакевич 29 января на коллегии МВД, сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале.

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Из 1.750 таких преступлений 667 совершены в отношении сотрудников органов внутренних дел.

«Кроме того, после призывов в радикально настроенных телеграм-каналах и чатах, направленных на срыв нормального функционирования коммуникаций Белорусской железной дороги, зарегистрирован 161 факт противоправных посягательств на ее объекты», — отметила Чемоданова.

Стоит заметить, что до сих пор в Беларуси не возбуждено ни одного уголовного дела по заявлениям граждан о пытках и жестоком обращении с задержанными со стороны сотрудников органов правопорядка.