Лукашенко не понимает, почему в 2020 году произошел раскол в обществе

В 2020 году градус политизации общества достиг высшей точки, заявил Александр Лукашенко на встрече со студентами и преподавателями в Белорусском государственном университете 29 января.

По его словам, речь не о том, кто и где за рубежом «подогревал» белорусских граждан. «Вопрос в другом: почему часть общества, среди которой оказались и вы, молодые белорусы, позволила себя подогреть? Почему мы позволили внести в наш общий дом — Беларусь — разлад? Не только в страну, но даже в семьи», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он подчеркнул, что белорусы «так гордились своей мудростью и разборчивостью, своей толерантностью, единством, стабильностью». «А учитывая развитие событий, осмелюсь предположить, что на тему, кому выгодно разобщить народ и ослабить Беларусь, задумываются далеко не все», — сказал Лукашенко.

«Неужели кто-то всерьез думает, что там, за границей, сильно озабочены интересами нашего народа? Не до Беларуси им. А вот решить свои проблемы за счет белорусов — это тема», — продолжил он.

Лукашенко подчеркнул, что суверенитет — это не только вопрос сохранения государства, это «вопрос национальных амбиций, вопрос гражданского статуса». «Я никогда не поверю, что мы вырастили поколение независимых белорусов, которые мечтают, чтобы их будущее определяли зарубежные политики», — отметил он.

Лукашенко поинтересовался у студентов, понимают ли они, каких огромных усилий стоит такая политическая самостоятельность. «Много ли вы знаете стран в мире, таких же небольших и не богатых на ресурсы, как наша, но сумевших утвердиться на международной арене как самодостаточное и сильное государство?» — спросил он.

При этом Лукашенко подчеркнул, что его отношение к молодежи не изменится ни при каких обстоятельствах, потому что в нем очень много личного. «Создавая фактически с нуля суверенную Беларусь, я, можно сказать, в каком-то смысле вырастил и вас», — сказал он.

«Глядя на вас, мы с вашими родителями смотрим в будущее. Я бы даже сказал — всматриваемся в будущее, которое в какой-то момент вы продолжите строить уже без нас. Люди моего поколения в свое время мечтали в первую очередь дать детям то, чего сами были лишены: меньше бытовых забот и больше возможностей для развития. С этой точки зрения у вас есть все», — добавил Лукашенко.