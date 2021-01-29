Представитель Тихановской: перед госслужащими сейчас стоит выбор — предать народ или гарантировать себе и своим детям будущее в новой Беларуси

Валерий Ковалевский, представитель экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской по иностранным делам, считает, что госслужащие могут изнутри системы «ускорить общую победу». Об этом говорится в его видеообращении, опубликованном 29 января на youtube-канале Тихановской.

«После выборов 2020 года система Лукашенко стала напоминать преступную группировку, выйти из которой даже по-тихому может быть опасно, — сказал он. — Я понимаю, что демонстративная отставка может сопровождаться преследованием, травлей, арестами и даже уголовными делами. Для кого-то уход означает и огромные выплаты по контрактам. Но давайте будем честны: как раньше, уже не будет. Режим обречен на провал, это лишь вопрос времени. И теперь перед всеми госслужащими стоит выбор — предать народ и остаться в прошлом с Лукашенко или гарантировать себе и своим детям будущее в новой Беларуси».

По словам Ковалевского, уже сейчас Тихановская, созданный по ее инициативе Координационный совет (КС) по урегулированию политического кризиса в стране, основанное членом президиума КС Павлом Латушко Народное антикризисное управление, а также объединение бывших силовиков ByPOL «успешно общаются с действующими чиновниками и сотрудниками правоохранительных структур».

«Они передают нам внутреннюю информацию, саботируют незаконные приказы, отправляют записи разговоров, как это было с Карпенковым (замминистра внутренних дел, экс-начальник ГУБОПиК Николай Карпенков. — БелаПАН), и дают нам новые контакты своих коллег. Таких людей становится больше с каждым днем», — заявил представитель Тихановской.

«Мы хотим поблагодарить их и обратиться напрямую ко всем сотрудникам госаппарата, — сказал он. — Я знаю, что вы сами не хотите жить в беззаконии, кризисе и изоляции. Я тоже не хотел. Вы не несете коллективной ответственности за преступления своих начальников и коллег. Ваша работа будет нужна в новой Беларуси, поэтому мы не предлагаем вам увольняться. Мы призываем вас изнутри ускорять нашу общую победу».

Ковалевский призвал действующих госслужащих сообщать «о незаконных приказах и проблемах внутри системы», присылать «копии документов, аудио- и видеозаписи, любую информацию», дискредитирующую режим.

«Помните, что нам всем предстоит жить в одном государстве, и никто из нас с вами не хочет, чтобы это была нищая страна, обнесенная колючей проволокой», — отметил он.