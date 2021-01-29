Лукашенко признался, что не святой — невозможно было не оступиться, не совершить ошибки

Александр Лукашенко никого не боится «в своей стране» и ему «нечего стыдиться». Об этом он заявил 29 января на встрече со студентами Белорусского государственного университета.

«Когда я сказал: да, я поеду в БГУ, Наталья Ивановна (Кочанова. — БелаПАН) обрадовалась. Она не верила, что после всех этих событий я вообще приеду к студентам, — цитирует Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого». — Слушайте, вы должны учесть одно обстоятельство. Я в своей стране абсолютно никого не боюсь. Мне нечего стыдиться перед вами за любые свои поступки. Да, я не святой. Невозможно проработать президентом больше четверти века и где-то не оступиться, не совершить ошибки. Но системных ошибок мы с вами не допустили».

По словам Лукашенко, студентам «никто не запрещает говорить». «Выражать мнение можно, нужно обязательно, но недопустимо переходить черту закона. Стены университета — не место для политических митингов», — заявил он.

Лукашенко отметил, что защищает свою страну. «Я ни у вас, ни у своей страны копейки, ломаного гроша не взял и не украл. У меня единственное, что есть, — это моя страна. Я отдал ее строительству всю свою сознательную жизнь. И я всю свою жизнь положил на Беларусь. Поэтому я очень остро реагирую, когда ее хотят разрушить», — подчеркнул он.

Фото пресс-службы Лукашенко