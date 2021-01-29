Председатель ОБСЕ: ситуация в Беларуси сильно отличается от украинского Майдана

Ситуация с протестами в Беларуси резко отличается от того, что происходило в революционные времена в Украине. Такое мнение высказала глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

По ее словам, главное отличие заключается в том, что мирный протест в Беларуси не делает градации между Россией и ЕС: «Оппозиция [белорусская] очень четко дала понять, что они не хотят, чтобы мы использовали это в качестве антироссийского вопроса. Они хотят, чтобы это был вопрос демократии в Беларуси».

Линде подчеркнула, что белорусы выступают за свободу и просто хотят сами выбирать собственное руководство и путь развития.