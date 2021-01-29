Около 300 «партизан» будет призвано в армию

В рамках проводимой проверки боевой и мобилизационной готовности в Вооруженных силах Беларуси из запаса будет призвано около 300 человек (т.н. «партизан»), сообщает Министерство обороны.

Для проверки уровня боевой и мобилизационной готовности осуществляется снятие с хранения вооружения, военной техники, проверка ее технического состояния, а также контроль степени обученности личного состава, в том числе призываемого из запаса, отмечают в ведомстве.

В настоящее время танковые подразделения 11-й и 19-й отдельных гвардейских механизированных бригад на Обуз-Лесновском и Борисовском полигонах отрабатывают ведение огня штатными артиллерийскими выстрелами из танков.

Внезапная комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности началась 25 января. Основной целью комплекса мероприятий, как сообщила пресс-служба Минобороны, является «проверка и повышение уровня боевой и мобилизационной готовности и способности соединений и воинских частей выполнить свои задачи по предназначению в современных условиях».