«США должны ввести санкции против «кошельков» Лукашенко»

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Соединенные Штаты должны ввести санкции против сотен белорусских граждан, тесно связанных с режимом Александра Лукашенко. Такое мнение высказал Андерс Аслунд, эксперт влиятельного аналитического института Atlantic Council (Вашингтон), который стал одним из авторов доклада-рекомендаций по вопросам Беларуси.

Фото president.gov.by носит иллюстративный характер

Документ предназначен новому президенту США Джо Байдену. Аслунд заметил, что США традиционно вносят в санкционные списки меньше имен, чем это делает Евросоюз, пишет DW.

«Я думаю, в случае Беларуси мы должны ввести санкции против сотен людей», — отметил Аслунд. Такие меры он считает эффективными, потому что «многие из этих людей владеют дачами либо ездят в отпуск в Юрмалу или Палангу.

Евразийский центр также предлагает Байдену назначить высокопоставленного чиновника, который бы отвечал за координацию санкций с ЕС, Великобританией и Канадой. Эксперты считают нужным ввести санкции и против компаний, заведующих «личными финансами» Лукашенко.
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Тэги: Беларусь-США санкции Персона: Андерс Аслунд

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