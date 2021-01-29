«США должны ввести санкции против «кошельков» Лукашенко»
Соединенные Штаты должны ввести санкции против сотен белорусских граждан, тесно связанных с режимом Александра Лукашенко. Такое мнение высказал Андерс Аслунд, эксперт влиятельного аналитического института Atlantic Council (Вашингтон), который стал одним из авторов
Документ предназначен новому президенту США Джо Байдену. Аслунд заметил, что США традиционно вносят в санкционные списки меньше имен, чем это делает Евросоюз, пишет DW.
«Я думаю, в случае Беларуси мы должны ввести санкции против сотен людей», — отметил Аслунд. Такие меры он считает эффективными, потому что «многие из этих людей владеют дачами либо ездят в отпуск в Юрмалу или Палангу.
Евразийский центр также предлагает Байдену назначить высокопоставленного чиновника, который бы отвечал за координацию санкций с ЕС, Великобританией и Канадой. Эксперты считают нужным ввести санкции и против компаний, заведующих «личными финансами» Лукашенко.