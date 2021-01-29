Умер народный артист СССР Василий Лановой

Ушел из жизни народный артист СССР Василий Лановой. 16 января актеру театра и кино исполнилось 87 лет.

С начала года он боролся с COVID-19. Накануне некоторые телеграм-каналы сообщали, что любимец миллионов киноманов бывшего СССР перенес клиническую смерть.

Василий Лановой родился в Москве. В 1957-м окончил Театральное училище имени Б. Щукина.

В его фильмографии десятки фильмов, среди которых «Алые Паруса», «Офицеры», «Петровке, 38», «Война и мир», «Анна Каренина», «Анна и Командор», «Дни Турбиных», «Черный квадрат».

Всю свою театральную жизнь он посвятил театру имени Вахтангова.

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети назвал актера «великим и всенароднолюбимым», отметив, что «его мужественные и благородные герои стали кумирами миллионов зрителей. Образы, которые он создал в кино и в театре, невозможно забыть».