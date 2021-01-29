На встрече в МИД посол Германии потребовал освобождения политзаключенных

Посол Германии в Минске Манфред Хутерер на встрече с заместителем министра иностранных дел Сергеем Алейником «использовал возможность, чтобы выразить свою обеспокоенность относительно политических заключенных и потребовать их освобождения, прекращения репрессий против мирных демонстрантов и активистов, а также начала подлинного диалога между властями и гражданским обществом или оппозицией».

Как сообщило немецкое диппредставительство, кроме того, посол высказался за «ускорение аккредитации представителей немецких СМИ» (МИД массово лишал аккредитации иностранных корреспондентов в конце минувшего лета, в разгар протестов).

Разговор прошел «в конструктивной атмосфере», «несмотря на расхождение позиций».

Релиз МИД по итогам встречи Алейника с Хутерером был краток: «Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам белорусско-германского сотрудничества и обсудили перспективы его развития».