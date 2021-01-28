Тихановская: никто не должен судить журналиста за правду об убийстве, совершенном приспешниками режима

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Расширить санкции против белорусского режима призвала ЕС, Великобританию, США и Канаду Светлана Тихановская, выступая на онлайн-мероприятии Королевского объединенного института оборонных исследований на тему будущего демократии в Беларуси.

Экс-кандидат в президенты Беларуси призвала также «расследовать преступления режима, признать ОМОН и ГУБОПиК террористическими организациями, помочь белорусам в получении европейских вакцин и способствовать диалогу о новых свободных и справедливых выборах», сообщила ее пресс-служба.

Тихановская напомнила о Международном дне памяти жертв Холокоста, который отмечают 27 января, и отметила, что не все в Беларуси извлекли важный исторический урок.

«Никогда больше 18-летний подросток не должен приговариваться к двум годам лишения свободы за рисунки на спецтехнике — как София Малашевич. Никогда больше не должны судить журналиста за правду об убийстве, совершенном приспешниками режима, — как Катерину Борисевич. Никогда больше не должны безжалостно убивать благонамеренного гражданина, защищающего национальные символы, — как Романа Бондаренко. Никогда больше в Беларуси не должно быть 221 политзаключенного. Никогда больше никто не должен бояться высказывать свое мнение и отстаивать свои права. Больше никогда», — подчеркнула Тихановская.

В мероприятии приняли участие заместители министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач и Литвы Мантас Адоменас, британский министр по вопросам Европейского соседства и Америки Венди Мортон.
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Тэги: санкции Персона: Светлана Тихановская

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