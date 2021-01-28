«Террор нелегитимной власти Беларуси против собственного народа должен быть остановлен»

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Бывший посол в Аргентине Владимир Астапенко, который отвечает за многостороннюю дипломатию в Национальном антикризисном управлении Павла Латушко, заявил, что «террор нелегитимной власти Беларуси против собственного народа должен быть остановлен».

 

Он, выступая на онлайн-мероприятии Королевского объединенного института оборонных исследований на тему будущего демократии в Беларуси, подчеркнул, что «опасность так называемого Всебелорусского народного собрания, которое может быть использовано в качестве ширмы для подмены настоящего голоса белорусов».

Астапенко рассказал об общем плане демократических сил, который нацелен на поддержку протестного движения и жертв массовых репрессий, усиление политического и экономического давления на режим, дальнейшую мобилизацию международного сообщества по защите фундаментальных прав и свобод человека в Беларуси и созданию условий для организации инклюзивного диалога с целью выхода из политического кризиса через проведение новых президентских выборов.
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Тэги: репрессии задержания Персона: Владимир Астапенко

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