Бывший посол в Аргентине Владимир Астапенко, который отвечает за многостороннюю дипломатию в Национальном антикризисном управлении Павла Латушко, заявил, что «террор нелегитимной власти Беларуси против собственного народа должен быть остановлен».

Он, выступая на онлайн-мероприятии Королевского объединенного института оборонных исследований на тему будущего демократии в Беларуси, подчеркнул, что «опасность так называемого Всебелорусского народного собрания, которое может быть использовано в качестве ширмы для подмены настоящего голоса белорусов».

Астапенко рассказал об общем плане демократических сил, который нацелен на поддержку протестного движения и жертв массовых репрессий, усиление политического и экономического давления на режим, дальнейшую мобилизацию международного сообщества по защите фундаментальных прав и свобод человека в Беларуси и созданию условий для организации инклюзивного диалога с целью выхода из политического кризиса через проведение новых президентских выборов.