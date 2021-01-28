В Беларуси на одного политзаключенного стало больше

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Белорусские правозащитники признали политзаключенным активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максима Винярского.

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«Мы расцениваем преследование Максима Винярского, подозреваемого в подготовке к участию в массовых беспорядках (ст. 13,  ч. 2 ст. 293 УК), как политически мотивированное преследование в связи с реализацией им свободы мирных собраний и высказывания своего мнения относительно объявленных итогов выборов президента Республики Беларусь, а также в связи с его публичной политической деятельностью», — говорится в заявлении правозащитников.

О задержании Винярского, который стал 221-м политзаключенным, МВД сообщило 26 января.
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Тэги: политзаключенные Персона: Максим Винярский

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